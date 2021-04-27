Серийное производство вакцины "Спутник V" в Белоруссии запустят 30 апреля 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Серийное производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» начнётся в Белоруссии уже на этой неделе – в пятницу, 30 апреля. Об этом заявил посол республики в России Владимир Семашко.

«Насколько я знаю, всем предприятиям дано задание создать мощности на 500 тысяч комплектов в месяц. С 30 апреля должны начаться серийные производства», - сообщил белорусский дипломат.

Напомним, в конце марта в Бразилии произвели пилотную партию вакцины от коронавируса «Спутник V». Препарат отправили в Москву для проверки и сертификации. Как писал сайт kp.ru, 16 апреля министр здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», сделанной на предприятии республики, и, как отметили в ведомстве, таким образом ввел выпущенную ранее промышленную партию данного препарата в массовый оборот.