В России появится центр информационных технологий Росгвардии Фото: Александр ГЛУЗ

В России создадут Главный центр информационных технологий Росгвардии. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Находиться этот центр будет в Москве. Он должен заниматься созданием, развитием и эксплуатацией информационных систем, программного обеспечения, а также кибербезопасностью Рогвардии.

Само ведомство станет учредителем структуры. В течение трех месяцев Росгвардия должна утвердить устав центра, официально зарегистрировать его и организовать работу.

Ранее глава ведомства и генерал армии Виктор Золотов рассказал о задачах, которые Росгвардии предстоит решить в ближайшем будущем, исходя из современных угроз. По его словам, потенциал войск будет повышаться за счет развития информационных технологий, а также внедрения робототехнических комплексов и систем противодействия им.