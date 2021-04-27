Москвич купил iPhone за сто тысяч, а ему прислали болт Фото: REUTERS

Москвич стал жертвой мошенников и лишился сто тысяч рублей. Парень купил в интернет-магазине iPhone, а вместе дорого гаджета получил болт.

Купить новенький iPhone 12 Pro Max 22-летний житель столицы решил недавно. Приценился и пришел к выводу, что в интернет-магазине смартфон стоит дешевле, чем в салонах сотовой связи

Нашел подходящую модель за сто тысяч рублей, оплатил покупку и стал ждать доставку. Через пару дней заветная покупка пришла на почту, и парень отправился забирать устройство.

Принес домой коробочку, открыл и чуть не лишился дара речи. Вместо новенького iPhone в коробке был не очень новенький болт.

Теперь парень пытается выяснить, куда пропал его телефон.

Покупатель стал звонить продавцу, но тот только разводит руками: мол, телефон украли во время пересылки, так что крайних стоит искать в службе доставки.

Помимо этого, парню посоветовали обратиться в компанию PayPal для получения некоего подтверждения, что товар доставлен, так как без него рассматривать жалобу не станут

Как стало известно сайту Life.ru, сайт, на котором парень купил телефон, имеет не очень хорошую репутацию и в Сети многие жалуются на мошеннические действия продавца.

Молодой человек обратился в полицию, а также отправил запрос в PayPal, где существует программа защиты покупателей от мошеннических действий. Сейчас правоохранители проводят проверку, но шансы вернуть деньги у пострадавшего не очень велики.