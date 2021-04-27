Глава Госавтоинспекции Тульской области рассказал о профилактике "пьяных" ДТП в регионе

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В основе работы по профилактике ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения в Тульской области лежит детальный анализ таких аварий. После фиксации происшествия тщательно изучаются место, время и другие факторы. Также учитывается расположение объектов притяжения нетрезвых водителей – это бары, ночные клубы, круглосуточные магазины и пивные. По итогам такой работы проводится корректировка маршрутов патрулирования нарядов дорожно-патрульной службы.

Сотрудники дежурят там, где с большей вероятностью возможно появление потенциальных нетрезвых водителей. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал начальник Управления ГИБДД УМВД России по Тульской области полковник полиции Вячеслав Вячеславович Лопатников.

Также, по его словам, большую роль в случае с крупными городами играет проведение сплошных или массовых проверок водителей на состояние опьянения. По удаленным и небольшим населенным пунктам иная тактика – туда выдвигаются передвижные группы, которые хорошо знают территорию. Например, вместе с участковыми уполномоченными.

"Каждый десятый водитель, задержанный за управление ТС в состоянии опьянения, делает это повторно. Участковые уполномоченные посещают таких лиц на дому, вручают им предупреждения. Таким образом показываем гражданам, что мы их контролируем и не забыли о них", - сказал Вячеслав Лопатников в беседе с ведущими программы "Россия в движении" Натальей Агре и Антоном Челышевым.