В США рассказали о предстоящем "откровенном разговоре" с Россией
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Вашингтону предстоит "откровенный разговор" с Москвой о ее ответных мерах на внесенные накануне санкции американской стороны. Об этом журналистам заявил высокопоставленный представитель администрации США.
По его словам, подобные беседы уже проходили между Россией и США.
- Мы пытаемся понять в точности, каковы ее (России) намерения, - объяснил представитель американской администрации, слова которого приводят РИА Новости.
Также он добавил, что Соединенные Штаты не настроены на эскалацию, о которой ранее заявлял американский лидер Джо Байден, но намерены показать России, "какую именно деятельность не хотят терпеть".