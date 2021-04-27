В США рассказали о предстоящем "откровенном разговоре" с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтону предстоит "откровенный разговор" с Москвой о ее ответных мерах на внесенные накануне санкции американской стороны. Об этом журналистам заявил высокопоставленный представитель администрации США.

По его словам, подобные беседы уже проходили между Россией и США.

- Мы пытаемся понять в точности, каковы ее (России) намерения, - объяснил представитель американской администрации, слова которого приводят РИА Новости.

Также он добавил, что Соединенные Штаты не настроены на эскалацию, о которой ранее заявлял американский лидер Джо Байден, но намерены показать России, "какую именно деятельность не хотят терпеть".