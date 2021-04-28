Президент "Лиги шашлыка" раскрыл секреты главного блюда майских праздников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шашлык в России является одним из любимейших блюд граждан, особенно в период майских праздников. О том, как правильно готовить вкусные шашлыки и как выбрать мясо, рассказал президент "Лиги шашлыка" Валерий Мальцев.

По его словам, прежде всего следует покупать свежее мясо, но не парное.

- Парное мясо при готовке получается либо жестким, либо безвкусным, в каком бы маринаде его ни делать. Причина простая: при убое мышцы сжимаются и твердеют <...>Некоторые виды парного мяса даже вредны: например, совсем молодой телятиной можно серьезно отравиться, - рассказал эксперт "Российской газете".

Мальцев также отметил, что для вкусного блюда при выборе мяса нужно потрогать его салфеткой. Если продукт окажется слишком влажным, то лучше его не брать, как и то, которое слишком сухое.

Также специалист заявил, что нельзя пользоваться жидкостями для розжига: мало того, что они сделаны из отходов нефтепродукта и содержат парафины, так еще и неизвестно, как эта жидкость загорится.

- Пары этих жидкостей часто скапливаются внизу, под мангалом, а на том же уровне дети бегают. Пары могут и полыхнуть... Это опасно: много людей каждое лето попадает в больницы с ожогами, - предупредил президент "Лиги шашлыка", добавив, что гражданам не стоит сильно увлекаться вкусным блюдом и переедать. По его мнению, "400 граммов шашлыка на человека - за глаза".