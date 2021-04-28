Лавров заявил о планах России представить список недружественных стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российское правительство намерено в скором времени представить список недружественных стран. ОБ этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам руководителя дипведомства, все критерии для соответствующе оценки уже понятны, ждать осталось недолго.

- Я думаю, скоро. У правительства есть конкретные поручения, понятны критерии, которыми мы руководствуемся в этой работе. Думаю, ждать осталось недолго, - рассказал Лавров в интервью РИА Новости.