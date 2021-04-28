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Экономика28 апреля 2021 7:49

"Ведомости": Поставщики и ритейлеры обсуждают повышение цен на крупы

Торговые сети прогнозируют подорожание гречки на 10-15%
Ася КУЗНЕЦОВА
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Российские поставщики начали сообщать торговым сетям о возможном повышении цен на крупы, в том числе на гречку

Российские поставщики начали сообщать торговым сетям о возможном повышении цен на крупы, в том числе на гречку

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские поставщики сообщают торговым сетям о возможном повышении цен на крупы, в том числе на гречку, и предлагали поднять закупочные цены, начиная с марта или апреля. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на представителей нескольких торговых сетей и поставщиков.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" Дмитрий Востриков заявил, что рост цен на гречку на 10% возможен и связан он с нехваткой гречихи на заводах. Он также отметил, что ситуация с ценами на другие крупы стабильна, а причиной дисбаланса на рынке гречки может также стать рост поставок за границу.