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Наука28 апреля 2021 8:09

Ученые нашли способ убить коронавирус за секунду

Для эксперимента специалисты создали экспериментальную установку, состоящую из отрезка трубы из нержавеющей стали, через которую протекает раствор, содержащий коронавирус
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ученые Техасского университета A&M нашли способ убить коронавирус за секунду с помощью высокой температуры. Метод помогает найти новые способы защиты от распространения коронавируса на большое расстояние. Результаты исследования опубликованы в журнале Biotechnology and Bioengineering.

Для изучения метода учёные построили установку, в которой раствор с коронавирусом протекал по трубе из нержавеющей стали. Трубу нагревали до высокой температуры, и в течение нескольких секунд тепло воздействовало на вирус. При температуре в 72 градуса Цельсия титр вируса снижался за половину секунды в сто тысяч раз.