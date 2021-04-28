Ученые нашли способ убить коронавирус за секунду

Ученые Техасского университета A&M нашли способ убить коронавирус за секунду с помощью высокой температуры. Метод помогает найти новые способы защиты от распространения коронавируса на большое расстояние. Результаты исследования опубликованы в журнале Biotechnology and Bioengineering.

Для изучения метода учёные построили установку, в которой раствор с коронавирусом протекал по трубе из нержавеющей стали. Трубу нагревали до высокой температуры, и в течение нескольких секунд тепло воздействовало на вирус. При температуре в 72 градуса Цельсия титр вируса снижался за половину секунды в сто тысяч раз.