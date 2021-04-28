В России предложили ввести в школах уроки по безопасному поведению в соцсетях Фото: Shutterstock

В российских школах могут появиться уроки безопасного поведения в соцсетях. Предложение поступило от Уполномоченного по правам ребенка в Республике Татарстан, основателя Национального родительского комитета Ирины Волынец.

Она уверена, что пришло время принимать комплекс мер, связанных с интернет-безопасностью детей.

Все чаще несовершеннолетние становятся жертвами мошенников в соцсетях или вступают в группы, где ими манипулируют и склоняют к суициду.

Общественница подчеркивает, что дети с раннего возраста должны иметь представление о безопасном поведении в соцсетях, разбирать, где фейковая информация, а где – реальная. Осознавать, что можно публиковать на своей странице, а что - нет.

Подобные знания нужно давать в школе, на специальных предметах. Тогда подрастающее поколение будет защищено от негативного воздействия.

К разработке методики обучения целесообразно привлечь специалистов по информационной безопасности, педагогов и психологов.

Свое письмо Ирина Волынец направила на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова.

- Учитывая вышеизложенное, прошу поддержать инициативу о разработке методологии и методики для обучения школьников безопасному поведению в соцсетях, - цитирует Rt текст письма.

Ранее в России предложили контролировать поведение учителей в соцсетях. Часто посты педагогов можно растолковать двусмысленно, что становится поводом для наказания или даже увольнения, пишет газета "Известия".