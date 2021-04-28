Сергей Лавров — о ситуации с Чехией: "Ну это разве не шизофрения?" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у российских властей нет желания строить Чехии козни.

- У нас никогда не было никакого желания чешским коллегам устраивать козни какие-то. Зачем задавать эти склоки? Кто-то говорит: а вот русские разозлились на то, что этот болгарин собирался поставлять мины или боеприпасы на Украину. Слушайте, это настолько опять шизофреническое, у меня другого слова нет, понимание того, что происходит. Как это можно предположить? Зачем это надо делать? Но маховик запущен, — приводит слова Лаврова РИА Новости.

Он отметил, что если у властей Чехии "возобладает разум", то Москва будет готова постепенно восстанавливать условия для нормального функционирования посольств.

Ранее Сергей Лавров назвал "не очень вменяемыми и путанными" заявления Праги о взрывах в Врбетице. При этом глава МИД РФ назвал здравым заявление президента Чехии Милоша Земана о необходимости изучить все версии взрывов на складе вооружений.