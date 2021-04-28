В правительстве России не прорабатывают идею объединения регионов

Хуснуллин считает избыточным количество регионов в России Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин не поднимал вопроса объединения регионов на заседании правительства, заявил его представитель в разговоре с РБК.

Напомним, как сообщал сайт KP.ru, вчера, 27 апреля, Хуснуллин заявил, что стране не нужны 85 регионов.

Ранее, 27 апреля, Хуснуллин в ходе организованного Высшей школой экономики круглого стола на тему «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски» назвал неправильным принцип административно-территориального деления России.

Он подчеркнул, что это его личное мнение и неофициальная позиция. Выступая на круглом столе "Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски" вице-премьер отметил, что Еврейскую автономную область следует объединить, например, с Хабаровским краем, и добавил, что на территории России есть субъекты, которые не в состоянии выполнять задачи и поручения правительства государства.