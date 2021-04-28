На AliExpress можно будет заказывать лекарства

На AliExpress Россия можно будет заказывать лекарства. Фот: aliexpress.com

AliExpress Россия открывает новую локальную категорию с аптечным ассортиментом. Заказать лекарства и прочие медицинские товары можно будет во всех городах РФ.

Аптечная продукция будет размещена в мобильном приложении AliExpress Россия, в разделе "Есть!". Россияне смогут заказать лекарственные препараты, БАДы, аптечную косметику, медицинские изделия и приборы. Для заказа будет доступно более 15 тысяч товаров.

- Предложение аптечных товаров — следующий этап расширения повседневного ассортимента: на площадке уже представлены продукты питания и товары для ежедневного использования. Среди локальных продаж категория “Красота и здоровье” входит в ТОП-3 по количеству заказов, за год она выросла на 378%, — сказал руководитель направления "Здоровье" AliExpress Россия Иван Космынин.

Ранее сервис AliExpress Россия выяснил, как россияне относятся к экологичным товарам и осознанному шоппингу. Как показал опрос, наши соотечественники в целом поддерживают эти тенденции. Так, в последнее время сильно вырос спрос на холщовые сумки-шопперы.