Песков: Россия хотела бы слышать свой гимн на Олимпиаде, но победы важнее

Песков прокомментировал решение о замене на Олимпиаде российского гимна на музыку Чайковского Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение о замене на Олимпийских играх российского гимна на музыку Петра Чайковского. Он отметил, что россияне хотели бы, чтобы на международных соревнованиях звучал российский гимн, однако главным остаются победы российских спортсменов, которые "компенсируют все".

- Такое решение принято Олимпийским комитетом, это было предложено МОК, там получили согласие. Поэтому я воздержусь от какого-то мнения, - отметил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, России до 16 декабря 2022 года запрещено использовать национальный флаг и гимн России на Олимпийских играх.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского утвердили как официальное музыкальное сопровождение протокольных мероприятий для команды России на Олимпийских играх в Токио в 2021 году.