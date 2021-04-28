Лавров: Мексика первой в Латинской Америке зарегистрировала «Спутник V»

Мексика первой в Латинской Америке зарегистрировавала «Спутник V». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в среду, 28 апреля, на брифинге рассказал о встрече со своим мексиканским коллегой Марсело Эбрардом. Он отметил, что Мексика - единственное государство в Латинской Америке, которое зарегистрировало российскую вакцину «Спутник V».

"Говорили о взаимодействии в деле борьбы с распространением коронавирусной инфекции и обеспечения эпидемиологической безопасности. Мексика - первое и пока единственное государство на северо-американском континенте, которое зарегистрировало российскую вакцину «Спутник V», - сказал министр.

Он отметил, что у Эбрардома запланированы также встречи в российском фонде прямых инвестиций (РПФИ), где уже состоялись контакты, а также у министра иностранных дел Мексики есть в планах посещение центра имени Гамалеи. Лавров подчеркнул, что у Мексики и России единая позиция в том, что регулярные поставки вакцины, в соответствии с подписанным контрактом, в Мексику будут продолжены бесперебойно.

Напомним, что российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована уже более чем в 60 странах мира. Препарат стал первым лекарством для профилактики коронавируса.