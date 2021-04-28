Медведев: диалог США и России не должен прерываться

Дмитрий Медведев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Диалог Москвы и Вашингтона не должен прерываться, однако Россия при развитии отношений с США будет исходить из своих национальных интересов. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Мы готовы сотрудничать на тех направлениях, которые нам удобны. Но мы, естественно, тоже, и об этом президент сказал в послании, и я еще раз хочу тоже сказать, будем исходить, конечно, из своих национальных интересов», - заявил зампредседателя Совбеза РФ в интервью VKLive

Кроме того, Медведев позитивно оценил идею проведения саммита России-США.

«В любом случае, общение должно сохраняться, разговор, который был между двумя президентами, идея встретиться - это как раз шаг в правильном направлении», - сказал заместитель главы Совбеза РФ отметив, что Вашингтон сегодня использует «двойную тактику».