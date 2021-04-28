Медведев рассказал о своем отношении к рэпу и хип-хопу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе прямого эфира "VKLive" рассказал о своих предпочтениях в музыке.

"Я слушаю и современную музыку, даже все современные направления пытаюсь держать в поле зрения", - сказал он.

Медведев отметил, что многое из современной музыки ему нравится.

"Я, наверное, разочарую многих, но ни рэп, ни хип-хоп меня не цепляет", - сказал зампред Совета безопасности РФ. Он предположил, что возможно это связано с какими-то "поколенческими проблемами".

"Я неоднократно пытался это делать, но меня это не берет, ничего в этом плохого нет", - сказал Дмитрий Медведев.

В этом же эфире Медведев отметил, что социальные сети оказывают на общество большее влияние, чем СМИ. Он подчеркнул, что в период пандемии многие социальные порталы помогли в организации волонтерских групп, а люди, которым была нужна помощь, могли о ней рассказать.