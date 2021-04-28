Европарламент предложил отключить Россию от Swift, отказаться от нефти и газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европарламент предложил отключить Россию от системы платежей Swift, а также отказаться от нефти и газа «в случае продолжения агрессии на Украине». Соответствующий проект резолюции предложен в среду, 28 апреля.

«Европарламент подчеркивает, что в случае, если военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину со стороны России, ЕС должен дать понять, что цена такого действия будет серьезной», - говорится в документе.

Среди предложенных мер «немедленно» прекратить импорт нефти и газа, отключение России от системы платежей SWIFT, а также заморозка всех активы в Европейском союзе близких к российским властям олигархов и их семей. Также предлагается отменить визы.

В своей резолюции Европарламент сожалеет о нынешнем уровне отношений Брюсселя с Москвой, возлагая всю ответственность за это на Россию, а также призывая российскую сторону прекратить «практику неоправданного наращивания военных сил для создания угроз соседям».

Кроме того, Европарламент призывает Европейский Союз запустить режим санкций за коррупционные преступления и включить в них «российских олигархов», а также остановить реализацию проекта газопровода «Северный поток-2».

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT. По его словам, правительство и Центробанк делают всё необходимое, чтобы база гарантировала полную независимость, надёжность защиту от ущерба, «который кто-то нам может постараться дополнительно нанести».