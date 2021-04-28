Велосипед, бег, фитнес: «Ингосстрах» узнал о планах россиян на майские праздники

Фото: пресс-служба Ингосстрах

Компания опросила респондентов старше 18 лет, и оказалось, что подавляющее большинство (77,5%) выбрали активный отдых, предполагающий занятия спортом.

При этом, треть опрошенных (33,5%) хотят проводить время на открытом воздухе, 13% намерены заниматься в спортзале, 15,5% выбрали спокойные виды фитнеса, например, йогу. Примечательно, что, когда участникам опроса предложили на выбор два варианта – сон и спорт, - вариант «выспаться» выбрали только 32%, остальные предпочли спортивные упражнения с пользой для здоровья.

Что касается занятий на воздухе, то самым популярным видом планируемого отдыха стали велосипедные прогулки (32,5% опрошенных), затем бег (27%), далее с большим отставанием варианты «футбол» (17%) и «зарядка» (16,5%). Замыкают топ-4 бадминтон, который выбрали 4%, и роликовые коньки (3%).

Среди респондентов большинство мужчины (60,5%), по возрасту опрошенные распределились следующим образом: старше 40 лет – 42,5%, 30-40 лет – 30,5%, 25-30 лет – 17%, 18-25 лет – 10%.

На вопрос о том, какой вид спортивных занятий можно считать самым травмоопасным, 44% ответили «катание на роликах», 30% - «футбол». Катание на велосипеде выбрали 17,5%, а 4% уверены в том, что получить серьезную травму можно и во время занятий бегом. Варианты «зарядка на открытом воздухе» и «бадминтон» тоже попали в этот список, набрав 3,5% и 1% соответственно.

В случае получения травмы большинство респондентов (75,5%) пойдет к врачу по месту жительства, 9% буду искать помощи у знакомых. У 15,5% опрошенных есть полис ДМС, которым они и воспользуются при наступлении страхового случая. При этом, в 40% случаев наличия полиса оказалось, что его предоставляет компания-работодатель, которая включает эту опцию в социальный пакет.

«Рынок ДМС в России действительно преимущественно корпоративный, — отметил заместитель генерального директора по ДМС компании «Ингосстрах» Дмитрий Попов, — однако пандемия сумела переломить эту тенденцию, сегодня мы видим рост спроса на программы ДМС со стороны частных лиц. В период карантина люди распробовали монопрограммы ДМС, то есть полисы под конкретную задачу, например, для реабилитационно-восстановительного лечения, с телемедициной, для прохождения чекапов, и приобретают такие полисы для себя и своих близких».