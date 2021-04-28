Россия предложила ОДКБ создать совет по противодействию биологическим угрозам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия предложила странам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создать совместный совет по противодействию биологическим угрозам. Об этом сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

«По инициативе России предложено сформировать координационный совет уполномоченных органов государств - членов ОДКБ по вопросам биологической безопасности, подотчётный Комитету секретарей Советов безопасности ОДКБ», - приводит «Российская газета» слова замсекретаря Совбеза.

Как уточнил Нургалиев, совет должен заняться разработкой практических мер по предотвращению угроз международной, региональной и национальной безопасности на фоне воздействия опасных биологических факторов.

По его словам, в данном случае важно совместно анализировать ситуацию с биоугрозами, планировать совместные действия в этой сфере, а также обмениваться опытом. «Давно назрела необходимость совершенствования правовой базы сотрудничества по вопросам обеспечения биологической безопасности», отметил он.