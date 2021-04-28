Умер Майкл Коллинз, участник миссии по полету "Аполлона-11" на Луну

Майкл Коллинз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В возрасте 90 лет ушел из жизни участник миссии по полету «Аполлона-11» на Луну Майкл Коллинз. О смерти астронавта NASA сообщила его семья.

По словам семьи, последние дни Коллинз провел в окружении родственников, и все это время он боролся с раком.

«Мы с сожалением сообщаем, что наш любимый отец и дедушка скончался сегодня после доблестной битвы с раком», - говорится в заявлении семьи, опубликованной на странице астронавта в Twitter.

Майкл Коллинз был пилотом командного модуля космического корабля «Аполлон-11», который совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля 1969 года. На поверхность спутника Земли тогда высадились два астронавта: командир корабля Нил Армстронг, а также пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин. Коллинз находился на окололунной орбите в командном модуле корабля.