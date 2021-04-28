Депутата-живодера исключили из Единой России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Денис Хахалов, который ранее добивал снегоходом волков на охоте, исключён из партии «Единая Россия».

В социальных сетях ранее появились фото- и видеоматериалы с охоты, во время которой депутат Госдумы и еще несколько человек сбили на снегоходе волка, после чего переехали еще живое животное.

Данный инцидент был рассмотрен комиссией «Единой России» по этике, которая пришла к выводу, что «член партии Д. С. Хахалов, потеряв человеческий облик, глумился над раненным животным, превратив охоту в живодерство».

В среду, 28 апреля, на основании решения комитета по этике Президиум генерального совета «Единой России» принял решение об исключении депутата из партии. Документ подписан секретарем генсовета партии Андреем Турчаком. Его своем Telegram-канале разместил заместитель секретаря генсовета единороссов Александр Хинштейн.

«На сновании решения комиссии всероссийской политической партии "Единая Россия" по этике от 28 апреля 2021 года в соответствии с п. п. 4.3.2, 10.11.13 Устава всероссийской политической партии "Единая Россия" президиум генерального совета решил: исключить из членов партии Хахалова Дениса Сергеевича», - говорится в тексте.