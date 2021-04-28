В МИД Судана прокомментировали сообщения о заморозке соглашения с Россией о создании морской базы

Представитель МИД Судана Аль Мансур Буляд заявил о том, что пока не располагает информацией, которая могла бы быть официальным подтверждением сообщений о приостановки соглашения о создании пункта ВМФ России на Красном море.

- На текущий момент у нас нет официального подтверждения приостановки соглашения о военном сотрудничестве с РФ, - заявил представитель ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что телеканал Al Arabiya узнал о решении Судана приставить действия соглашения с Россией о создании морской базы на территории африканской республики.