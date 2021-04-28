Россиянина арестовали за отмывание биткоинов на 336 миллионов долларов в США

В США гражданина России и Швеции Романа Стерлингова арестовали и обвинили сразу по нескольким пунктам. Об этом говорится в документах американского суда.

Так, россиянина подозревают в отмывание денег, осуществлении денежных переводов без лицензии и руководстве бизнесом по таким переводам.

- Более чем 1,2 миллиона биткоинов, оценивающихся в 335 809 383 доллара на время транзакций, были пересланы через сайт с октября 2011 года до нынешнего момента, — говорится в показаниях спецагента американской налоговой службы IRS Дэвида Беккета.