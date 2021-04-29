Российские пилоты начали подготовку к парадному пролету ко Дню Победы на авиабазе Хмеймим

Фото: Минобороны

Российские летчики Воздушно-космических сил РФ и пилоты вертолетов сирийской армии начали подготовку к парадному пролету авиации ко Дню Победы. Первая совместная репетиция, которая состоялась на авиабазе Хмеймим, прошла успешно. Об этом kp.ru сообщили в Минобороны.

- Для уровня и класса наших летчиков нет никаких сложностей, они проходят в парадных расчетах не впервые. И, я думаю, не составит труда осуществить все мероприятия для подготовки качественного прохождения в парадном строю. [Они] участвовали в парадах, но дома, на родной земле. В Сирийской Арабской Республике - впервые, - рассказал российский пилот Николай.

Фото: Минобороны

В ведомстве добавили, что в строю со скоростью 180 км/ч на высоте 100 метров в небе пролетели вертолеты армейской авиации Ка-52, Ми-35, Ми-8АМТШ, сирийские вертолеты "Газели" и Ми-24.

Фото: Минобороны

Тем временем, российская военно-транспортная авиация, к которой относятся воздушные средства Ан-26, Ил-20, Ан-72, двигалась со скоростью 350 км/ч на высоте 200 метров.

На высоте 500 метров от земли со скоростью 500 км/ч промчались самолет Ил-76 и два истребителя МиГ-29, за ними следовали два истребителя-бомбардировщика Су-34.

Фото: Минобороны

Еще с большей скоростью в 600 км/ч на высоте 200 метров двигались пары фронтовых бомбардировщиков Су-24М и истребители Су-35С. В завершении тренировочного полета пролетели Миг-29.

Пилот Николай также добавил, открывать парадный строй будет самолет АН-26. Он выбран из-за своих скоростным характеристик, к тому же на него пилотам будет легче равняться, держать интервал и соблюдать дистанцию а высоте.