Генпрокуратура проверит видео на PornHub после жалобы Роскомнадзора

Роскомнадзор (РКН) обратился в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД РФ с письмами в которых призывает ведомства провести экспертизу как минимум шести видеороликов на PornHub.

Речь идет о размещенных на платформе видео, в которых фигурируют различные атрибуты православной церкви. При этом, внимание представителей РКН привлекли по меньшей мере еще три ролика на том же сайте, где демонстрируются наркотические вещества и показаны способы их употребления. Об этом "Известиям" сообщили в федеральной службе.