Минпромторг, Минсельхоз и ФАС представят меры по снижению экспорта гречки

Минпромторг, Минсельхоз и ФАС представят предложения по снижению экспорта гречки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Минпромторг, Минсельхоз и ФАС России представят в Минэкономразвития предложения по снижению экспорта гречки в 2021 году.

- Минпромторгу, Минсельхозу и ФАС необходимо оперативно представить в Минэкономразвития предложения по вопросу снижения объемов экспорта гречихи в текущем году. Минэкономразвития поручено рассмотреть данный вопрос на очередном заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, — гласит сообщение на сайте правительства.

Такое решение было принято после совещания по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на социально значимые потребительские товаров.

Ранее появилась информация, что министерство сельского хозяйства России разрабатывает меры для предотвращения дальнейшего роста цен на гречневую крупу, сказано в заявлении министерства. В ведомстве также подчеркнули, что нынешние объемы производства круп в России отвечают спросу предприятий переработки и обеспечивают потребности населения.