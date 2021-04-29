Минобороны КНР: Эсминец ВМС США помешал учениям военных кораблей Китая

Эсминец ВМС США помешал учениям военных кораблей Китая. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эсминец ВМС США «Джон Маккейн» помешал проведению учений соединения кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) во главе с авианосцем «Ляонин». Об этом в четверг сообщили в военном ведомстве КНР.

Китайские власти выразили протест США из-за инцидента.

«Эсминец «Джон Маккейн» непрерывно осуществлял ближнюю разведку китайского соединения, грубо мешал учениям и создавал серьезную угрозу безопасности кораблей и экипажей обеих сторон», — отметили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что китайская сторона уже сделала строгое заявление Пентагону в связи с этим случаем.

Ранее начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что американские военные корабли готовы к активным действиям Народно-освободительной армии Китая в отношении Тайваня. Он подчеркнул, что американские корабли уже заступили на дежурство недалеко от острова.