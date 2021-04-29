В МЧС напомнили о штрафах для тех, кто жарит шашлык в лесу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Гидрометцентре прогнозируют жаркое лето. Это значит, что не исключены природные пожары. Многие уже вспоминают «дымовую завесу», которая стояла над столицей в 2010 году.

В пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города рассказали, что в преддверии жаркого сезона ежегодно создается специальная группировка из пожарных и спасателей.

Мониторить ситуацию будут с воздуха с помощью пожарных вертолетов Московского авиационного центра. Всего в группировку будет включено свыше 4,5 тысячи единиц техники и более 30 тысяч человек.

- Подключение вертолетов позволит выявить очаги возгорания на ранней стадии и оперативно их локализовать, - цитирует «Российская газета» слова заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

В МЧС тоже делают ставку на профилактику и в преддверии майских выходных напоминают, что жарить шашлык в лесу нельзя.

- Можно только на специально оборудованных площадках и пикниковых точках, - говорит замначальника Главного управления - начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Москве Максим Комаров.

В противном случае за подобный пикник придется дорого заплатить. Разведение огня вне специальной зоны обойдется от 2 до 4 тыс. руб. для физических лиц, от 6 тыс. - для должностных лиц, а для юридических в 150 тыс. рублей.

С 1 мая в Подмосковье вводится особый противопожарный режим. С этого года для дачников России изменили правила безопасности и использования земли, и многие из них касаются костров и мангалов. О том, за что можно получить штраф, сообщает телеканал "360".