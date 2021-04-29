Дмитрий Медведев перечислил преимущества четырехдневной рабочей недели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев рассказал о плюсах перехода на четырехдневную рабочую неделю.

По его мнению, четырехдневная рабочая неделя в некоторых случаях позволит избежать безработицы.

- Некоторые компании прямо объявили четырехдневку. Но мы с вами взрослые люди и понимаем, что здесь должно быть соблюдено несколько условий. Первое: вне всякого сомнения, не должна уменьшится зарплата - пять дней, четыре дня, три дня - неважно, зарплата по трудовому договору должна остаться прежней, — сообщил Медведев.

Зампредседателя Совбеза считает, что переход на сокращенную рабочую неделю может проходить постепенно. Ее можно опробовать в регионах России или в отдельных компаниях. Также при переходе не должна сокращаться производительность труда, иначе "это дорога в тупик".

Ранее Медведев заявил, что мир движется в направлении четырехдневной рабочей недели. По его словам, сегодня меняется производительность труда, когда происходит не только роботизация жизни, но и изменение социального, экономического уклада, а также количества свободного времени у людей должно быть больше.