Определено место проведения матча 29 тура РПЛ Локомотив - Динамо

"Локомотив" будет играть в Химках матч 29 тура с "Динамо". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В четверг, 29 апреля, было официально оглашено время и место проведения матча 29 тура чемпионата России по футболу между столичными клубами "Локомотив" и "Динамо". Встречу примет стадион "Арена Химки". Это - последствие решения КДК РФС, которое было принято на заседании 16 апреля. "Локомотив", отметим, подавал апелляцию на это решение.

- По итогам матча 25-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» – «Спартак» КДК РФС оштрафовал «Локомотив» на 300 тысяч рублей и обязал провести одну домашнюю игру на нейтральном стадионе в другом городе в связи с необеспечением безопасности на стадионе, поставившим под угрозу безопасность официальных лиц матча, - напомнила пресс-служба Премьер-Лиги.

Матч 29 тура РФПЛ «Локомотив» – «Динамо» состоится 8 мая 2021 года на «Арене Химки». Стартовый свисток поединка прозвучит в 16:30 по московскому времени. В этом сезоне "Динамо" после 27 матчей занимает 7 место в РФПЛ с 46 очками. "Локомотив" же идет на 2 месте, имея на 6 баллов больше.