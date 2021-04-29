Песков заявил о необходимости реанимировать отношения с Европой

Дмитрий Песков заявил о необходимости реанимации отношений с Европой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости реанимировать отношения со странами Европы, чтобы не допустить авантюры в сторону РФ.

- Безусловно Россия должна показать и обязательно покажет странам, которые пускаются в такие авантюры, что они неприемлемы и что они имеют последствия, — сказал Песков в эфире "Первого канала".

Он добавил, что надо реанимировать отношения России и Европы, так как только этим путем можно подстраховаться от рисков манипуляций.

Ранее Дмитрий Песков отметил, что Россия не может бесконечно биться лбом об стену, чтобы наладить сотрудничество со странами Европы. Он добавил, что желание РФ должно получать какую-то взаимность от европейских стран. В качестве положительного примера официальный представитель Кремля отметил непрерывный диалог с лидерами Германии и Франции.