Киргизские пограничники заявили о захвате погранзаставы Таджикистана Фото: REUTERS

Киргизский пограничный спецназ заявил о захвате погранзаставы Таджикистана. С обеих сторон к границе стягиваются дополнительные силы, пишет в четверг, 29 апреля, издание РИА Новости.

- Примерно в 17:00 (14:00 по московскому времени) Таджикистан открыл огонь по трем пограничным заставам и совершил атаку на два пограничных поста. В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы «Достук». В ответ на эти действия отряд специального назначения «Бору» захватил пограничную заставу республики Таджикистан, - добавила пресс-служба Государственной пограничной службы Киргизии.

Напомним, вчера в районе водораспределительного пункта «Головной» местные жители начали спор: в Таджикистане эту территорию считают своей, а в Киргизии - спорной. Минувшей ночью ситуация стала напряженной, а сегодня днем на границе Киргизии и Таджикистана началось вооружённое столкновение между военнослужащими двух стран. В перестрелке уже пострадали несколько человек.

Как писал сайт Kp.ru, в Ак-Сайском, Ак-Татырском и Самаркандекском районах власти Киргизии ввели режим ЧП.