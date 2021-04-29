Индия начнет прививать граждан "Спутником V" с 1 мая 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма на брифинге в четверг, 29 апреля, заявил, что применение российской вакцины "Спутник V" в Индии начнется 1 мая.

"1 мая мы начнем в рамках нашего национальной всеобщей программы вакцинации использовать "Спутник V" в несколько фаз. Мы рассчитываем, что это внесет существенный вклад в усилия Индии по вакцинации", - сказал он.

Напомним, ранее РФ отправила в Индию гуманитарную помощь. В стране отмечен большой всплеск новой волны коронавируса. Больницы и стационары не справляются с поступающим количеством пациентов, кислорода для ИВЛ не хватает, также не достает и лекарственных препаратов. Из-за перегрузки крематориев и моргов, которые работают на износ, люди стали устраивать погребальные костры прямо на улицах. Согласно последним данным, в Индии за все время пандемии скончалось свыше 200 тысяч человек.