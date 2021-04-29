Во время конфликта на границе с Таджикистаном пострадали 45 граждан Киргизии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один гражданин Киргизии погиб, еще 45 пострадали из-за конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом в четверг, 29 апреля, сообщили в киргизском министерстве здравоохранения и социального развития.

- Один житель республики погиб, 45 получили различные ранения и травмы в результате произошедших сегодня столкновений на границе, - говорится в сообщении, которое цитирует агентство ТАСС.

Напомним, 28 апреля в районе водораспределительного пункта «Головной», который в Таджикистане считают своей территорией, а в Киргизии – своей, начался серьезный конфликт местных жителей. Ночью ситуация переросла в вооруженное столкновение военнослужащих двух стран. Сегодня днем таджикские военные обстреляли несколько киргизских пограничных застав, в ответ Киргизия захватила заставу на территории Таджикистана.

Вечером Киргизия и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.