Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире30 апреля 2021 5:50

В Handelsblatt спрогнозировали реакцию Германии в случае войны России и НАТО

В газете отмечается, что ФРГ "должна" России газопровод "Северный поток — 2", чтобы "искупить свои грехи времен Второй мировой войны"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
КомментироватьОставить комментарий

Публицист Вольфганг Мюнхау в статье для немецкой газеты Handelsblatt спрогнозировал действия Германии при вооруженном столкновения России и НАТО.

По мнению автора материала, точкой напряжения, гипотетически, могла бы стать борьба за так называемый "Сувалкский коридор". Этот участок, протяженность которого около 100 километров, смог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью. Сейчас там проходит граница Польши с Литвой. Мюнхау называет этот участок гипотетическим местом начала боевых действий.

При этом автор признался, что Германия "должна" России газопровод "Северный поток-2", чтобы "искупить свои грехи времен Второй мировой войны".

- Я не вижу совершенно никаких шансов, что Германия когда-нибудь примет участие в военной акции против России, даже если та вторгнется в Прибалтику, - написал в своей статье Мюнхау.