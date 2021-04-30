МИД РФ призвал Киргизию и Таджикистан решить конфликт путем переговоров

Мария Захарова призвала Киргизию и Таджикистан решить конфликт дальнейшими переговорами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Киргизию и Таджикистан решить разногласия дальнейшими переговорами. Комментарий был опубликован на официальном сайте МИД РФ.

Захарова выразила соболезнования родственникам и близким погибших в результате конфликта. Она отметила, что российский МИД приветствует решение сторон прекратить огонь и перевести конфликт в стадию переговоров.

- Призываем стороны путем дальнейших переговоров – в духе союзничества и добрососедства – выйти на устойчивые и долговременные договоренности, позволяющие нормализовать ситуацию, принять эффективные меры для недопущения повторения подобных инцидентов. В этой связи поддерживаем решение Бишкека и Душанбе о создании Совместной рабочей группы, в задачи которой будет входить информационная работа с населением, а также патрулирование и мониторинг обстановки в приграничье, — заявила Захарова.

Напомним, 29 апреля обострилась ситуация на границе Киргизии и Таджикистана из-за конфликта между местными жителями в приграничном районе. После вооруженных стычек начались столкновения между военнослужащими двух стран. Три человека, среди которых 13-летняя девочка, погибли, десятки пострадали. После этого страны договорились о прекращении огня.

Однако 30 апреля на киргизско-таджикской границе возобновилась перестрелка. Председатель Госкомитета нацбезопасности Киргизии заявил, что ситуация на границе будет полностью урегулирована до вечера. По его словам, Киргизия и Таджикистан в пятницу, 30 апреля отведут войска от границы.