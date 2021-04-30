Глава приграничного киргизского села удерживается гражданами Таджикистана Фото: REUTERS

Граждане Таджикистана взяли в плен главу села приграничного киргизского села Интернационал Мырзабека Жумабаева. Об этом сообщила пресс-служба УВД Баткенской области.

«Глава села отправился в местность для уточнения информации о том, что недалеко погибли два кыргызстанца, - в этот момент его взяли в плен», - сообщила пресс-секретарь УВД Дамира Юсупова.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 380 «Преступления против мира» Уголовного кодекса Киргистана. Начато досудебное производство.

Между тем председатель Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев в пятницу, 30 апреля, выехал в район границы республики с Таджикистаном. В зоне конфликта с киргизской стороны также находятся первый вице-премьер Артем Новиков и глава Пограничной службы ГКНБ Уларбек Шаршеев.

Напомним, днем ранее, 29 апреля, появилось сообщение об обострении ситуации на границе Киргизии и Таджикистана из-за конфликта между местными жителями в приграничном районе. После вооруженных стычек начались столкновения между военнослужащими двух стран. Три человека, среди которых 13-летняя девочка, погибли, десятки пострадали. МЧС Киргизии сообщило, что в результате конфликта сгорели школа, погранзастава, а также десятки жилых домов и бизнес-объектов.

Позже Киргизия и Таджикистан договорились о создании совместной группы из числа сотрудников правоохранительных органов и исполнительной власти для урегулирования конфликтной ситуации на границе двух республик.