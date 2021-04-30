Аналитик объяснил угрозы «Нафтогаза» подать в суд на «Газпром» Фото: REUTERS

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил угрозы «Нафтогаза» подать в суд на «Газпром».

Аналитик отметил, что новый глава украинской компании Юрий Витренко использует туже стратегию, что и предыдущий руководитель Андрей Коболев.

Оба позиционируют себя как люди, которые имеют «уникальные способности» побеждать «Газпром» в судах.

- Оба позиционируют себя, как незаменимые. Но при этом мы видим аппаратную борьбу, попытки в очередной раз поднять тему, что от «Газпрома» можно еще что-то получить,- рассуждает Юшков.

Подобные заявления нужны только для того, чтобы привлечь к себе внимание «Газпрома», но никаких удачных стратегий за ними не кроется.

- У «Нафтогаза» добыча падает, плюс есть огромная проблема подорожания газа для населения. Это надо как-то объяснять людям, но проще все списать на борьбу с «Газпромом», - говорит аналитик в беседе с RT.

При этом он уверен, что реально Украине не к чему придраться. Все вопросы по транзиту газа уже решены. Было подписано мировое соглашение, ни одна сторона не имеет претензий друг к другу.

- Возможно они имеют в виду перенос точки передачи газа европейским потребителям на границу с Россией. Но этот вопрос обсуждается между покупателем и поставщиком, но никак не со страной-транзитером, - заключил Юшков.

Ранее сообщалось, что новый глава украинской компании отметил, что Киев не перестанет вести целенаправленную кампанию против достройки проекта газопровода «Северный поток —2». В «Нафтогазе» ожидают, что Соединенные Штаты и Германия окажут поддержку Украине в разрешении этого вопроса, передает ФАН.