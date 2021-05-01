В России с 1 мая 2021 вырос штраф за нарушение правил проезда ж/д путей

В большинстве случае с одной до пяти тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В России с 1 мая 2021 года ужесточается наказание для водителей. В частности, речь идёт о тех автомобилистах, которые нарушают правила переезда железной дороги.

В большинстве случаев за несоблюдение ПДД на железнодорожных путях владельцу транспортного средства будет грозить штраф в размере от одной до пяти тысячи рублей. Однако при этом есть риски и вовсе лишиться водительских прав на срок от трех до шести месяцев.

Такая мера необходима, чтобы предотвратить возникновение ситуаций, когда автомобиль выезжает на железнодорожный переезд на красный свет или при закрытом шлагбауме. Это же правило относится и к нерегулируемым ж/д переездам, когда водители пытаются проскочить пути или не соблюдают необходимую дистанцию даже при появившемся на горизонте поезде.

Ранее сообщалось, что в России с 1 апреля 2021 года изменились правила сдачи экзамена на водительские права. Теперь из экзамена для кандидатов в водители автобусов, легковых и грузовых автомобилей уберут "площадку".

Обо всех изменениях, вступающих в силу 1 мая, читайте на сайте kp.ru.