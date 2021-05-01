Госуслуги запустили сервис заключения договоров о купле-продажи подержанных авто

Госуслуги после 1 мая 2021 года запустят сервис заключения договоров о купле-продажи подержанных авто Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России для пользователей Госуслуг появилась еще одна удобная функция. С 1 мая 2021 года портал запустил специальный сервис для граждан, который позволяет заключать договора купли-продажи автомобиля с пробегом.

Таким образом, у россиян появится возможность осуществить сделку в режиме онлайн. При этом экземпляр договора направлять в ГИБДД не нужно, он будет направляться туда автоматически.

Отмечается, что главном условием для заключения договора купли-продажи транспортного средства служат подтвержденные учетные записи на Госуслугах (подтвержденные — это когда вы получали специальный код) как у продавца, так и у покупателя

Однако в ГИБДД уточняют, что назвать полностью виртуальной эту процедуру пока нельзя, поскольку пользователям сервиса перерегистрации авто придется ехать и обращаться лично в в Госавтоинспекцию.

Обо всех изменениях, вступающих в силу 1 мая, читайте на сайте kp.ru.