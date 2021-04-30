Россияне сократили траты на товары и услуги Фото: Павел МАРТИНЧИК

Россияне сократили траты на товары и услуги по итогам 2020 года. Доля потребительских расходов снизилась до рекордных показателей за последние пять лет и составила 76,1% от общего объема доходов. Для сравнения, в 2019 году траты на товары и услуги составили 80,8%.

Такие данные отражены в мониторинге социально-экономического положения и социального самочувствия населения ИСП НИУ ВШЭ.

В исследовании отмечается, что объем розничного товарооборота по итогам года составил 95,9%. Объем реализованных платных услуг - 82,7%. Больше всего пострадала сфера общепита - 79,3%.

Стоит отметить, что сокращение трат вызвано снижением доходов. При этом люди стараются экономить и создавать финансовую подушку. Доля сбережений выросла на 4,5%. Причем население предпочитает хранить сбережения в наличных, а вот размещать средства на банковских депозитах не хотят. Это связано с сокращением процентной ставки.

В 2020 году россияне активно осваивали новые способы сохранения средств. Рекордным образом росло число инвесторов на бирже.

По оценкам ЦБ, за минувший год количество клиентов на брокерском обслуживании увеличилось в 2,3 раза - до 9,9 млн, сообщает Российская газета.

Ранее россияне рассказали, при каких доходах, не связанных с работой, они бы уволились. Для беззаботной жизни многим нужно не меньше 100 тысяч рублей ежемесячно. А 29% нуждаются в сумме от 100 до 200 тысяч рублей, сообщает телеканал "360".