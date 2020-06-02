В 2020 году доходы россиян сократятся на 5,2 процента

2 Июнь 2020 2020-06-02T09:34:12+03:00

Доходы россиян в этом году сократятся на 5,2 процента Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Такое снижение впервые со времен кризиса 1998 года

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Реальные доходы россиян в 2020 году сократятся на 5,2 процента. Это почти рекордный показатель, которого не фиксировали со времен кризиса 1998 года. Тогда доходы граждан сократились на 16 процентов, а по данным Росстата – сокращение было втрое больше.

Такие цифры указаны в квартальном отчете Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН).

Оценки Института пессимистичней тех, что отражены в прогнозах Минэкономразвития – ведомство прогнозирует снижение на 3,8%.

Кризис больно ударил по населению со средним уровнем дохода, которые заняты в сфере услуг. Это станет основной причиной спада доходов.

Восстанавливаться уровень доходов будет постепенно, на возвращение к докризисному уровню потребуется не менее трех лет, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось, что четверть работодателей планируют сокращения штата в 2020 году. Многие надеются обойтись полумерами и сократить зарплаты сотрудникам, только 30% работодателей намерены сохранить действующий уровень оплаты труда, а 5% - увеличить выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU