В 2020 году доходы россиян сократятся на 5,2 процента
Реальные доходы россиян в 2020 году сократятся на 5,2 процента. Это почти рекордный показатель, которого не фиксировали со времен кризиса 1998 года. Тогда доходы граждан сократились на 16 процентов, а по данным Росстата – сокращение было втрое больше.
Такие цифры указаны в квартальном отчете Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН).
Оценки Института пессимистичней тех, что отражены в прогнозах Минэкономразвития – ведомство прогнозирует снижение на 3,8%.
Кризис больно ударил по населению со средним уровнем дохода, которые заняты в сфере услуг. Это станет основной причиной спада доходов.
Восстанавливаться уровень доходов будет постепенно, на возвращение к докризисному уровню потребуется не менее трех лет, пишет газета «Известия».
Ранее сообщалось, что четверть работодателей планируют сокращения штата в 2020 году. Многие надеются обойтись полумерами и сократить зарплаты сотрудникам, только 30% работодателей намерены сохранить действующий уровень оплаты труда, а 5% - увеличить выплаты.
ИСТОЧНИК KP.RU
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