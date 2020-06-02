2020-06-02T09:34:12+03:00
Экономика

В 2020 году доходы россиян сократятся на 5,2 процента

Такое снижение впервые со времен кризиса 1998 года
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Доходы россиян в этом году сократятся на 5,2 процентаДоходы россиян в этом году сократятся на 5,2 процентаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Реальные доходы россиян в 2020 году сократятся на 5,2 процента. Это почти рекордный показатель, которого не фиксировали со времен кризиса 1998 года. Тогда доходы граждан сократились на 16 процентов, а по данным Росстата – сокращение было втрое больше.

Такие цифры указаны в квартальном отчете Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП РАН).

Оценки Института пессимистичней тех, что отражены в прогнозах Минэкономразвития – ведомство прогнозирует снижение на 3,8%.

Кризис больно ударил по населению со средним уровнем дохода, которые заняты в сфере услуг. Это станет основной причиной спада доходов.

Восстанавливаться уровень доходов будет постепенно, на возвращение к докризисному уровню потребуется не менее трех лет, пишет газета «Известия».

Ранее сообщалось, что четверть работодателей планируют сокращения штата в 2020 году. Многие надеются обойтись полумерами и сократить зарплаты сотрудникам, только 30% работодателей намерены сохранить действующий уровень оплаты труда, а 5% - увеличить выплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Томской области продолжается рост ключевых отраслей экономики
Миллиардер потребовал от властей США 14 триллионов долларов за 200 лет рабства
В Москве от коронавируса вылечились 6030 человек за сутки
На Украине посмотрели запуск Crew Dragon и заявили, что сами застряли "в лихих девяностых"
В 2020 году доходы россиян сократятся на 5,2 процента
Пушков объяснил, почему США начинают "сыпаться"
Откройте, дезинфекция: Как аферисты обманываю россиян на фоне пандемии коронавиурса
Молодежи станет втрое сложнее найти работу
В Вологодской области разрешили гулять и открыли парикмахерские
Стали известны детали нацплана по восстановлению экономики России
Сменился владелец способного достроить "Северный поток 2" судна
В Минобороны отобрали 50 военных для тестирования вакцины на коронавирус
В Гонконге заявили о случае "супер-распространения" коронавируса
Последние новости на утро 2 июня 2020: Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 1 июля
Создателей американской вакцины Moderna подозревают в обмане для того, чтобы заработать на акциях
В ВОЗ опровергли информацию о том, что коронавирус теряет активность
Губернатор Нью-Йорка заявил, что для Трампа протесты "всего лишь реалити-шоу"
Названы возможные сроки начала интернет-продажи алкоголя в России
Ученые "Росатома" создали новый метод борьбы с коронавирусом
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 2 июня 2020 года увеличилось до 2 624 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 2 июня 2020 года составило 39 723 человека
Коронавирус в Московской области, последние новости на 2 июня 2020: Переделанные под коронавирус стационары начнут возвращаться к обычной работе
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 2 июня 2020 года увеличилось до 82 239 человек
Число заболевших коронавирусом в Москве на 2 июня 2020 года составило 183 088 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 2 июня 2020: В столице начали открывать для прихожан храмы, а в парках шугают бегунов