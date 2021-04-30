Число погибших в аварии с автобусом в Хабаровском крае возросло до трех

В аварии пострадали десять пассажиров автобуса Фото: Михаил ФРОЛОВ

Число погибших в аварии с участием автобуса на 370-м километре федеральной трассы А-376 «Лидога – Ванино» в Нанайском районе Хабаровского края возросло до трех человек, пострадали не менее десяти пассажиров. Об этом в ночь на субботу, 1 мая, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Ранее сообщалось о гибели двух человек.

По данным краевого главка МЧС, всего в перевернувшемся автобусе находились в общей сложности 34 человека: два водителя и 32 пассажира. К месту аварии, где уже работают сотрудники полиции и медики «Скорой помощи», вылетел вертолет МИ-8 МЧС России со спасателями и медиками.

«На его борту оперативная группа Главного управления, спасатели и психолог, а также бригада медицинских работников территориального Центра медицины катастроф. На воздушном судне установлен медицинский модуль для транспортировки пострадавших», - говорится в сообщении ведомства.

Источник в экстренных службах рассказал ТАСС, что по его информации, в числе погибших – один ребенок.

Напомним, как писал сайт kp.ru, автобус с пассажирами в Хабаровском крае перевернулся около четырех утра по местному времени. Об аварии стало известно после того, как ехавшие в нем люди попутками добрались с места ДТП до ближайшего кафе.