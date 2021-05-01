Марш неонацистов в Киеве осудили в офисе Зеленского

Участники марша националистов в честь дня организации дивизии СС "Галичина" в Киеве, 28 апреля 2021 г. Фото: Анна Марченко/ТАСС

Через двое суток после так называемого «Марша вышиванок», который неонацисты 28 апреля провели в центре Киева в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина» во время Великой Отечественной войны, офис президента Украины Владимира Зеленского выступил с заявлением по этому поводу, осудив проведенную акцию.

В частности, в заявлении администрации лидера Незалежной отмечается, что «малая численность участников и манипуляции организаторов с подачей заявки на проведение акции не могут быть основанием для того, чтобы даже пробовать оправдать эту ситуацию». Кроме того, офис Зеленского напомнил, что в стране запрещена любая пропаганда тоталитарных режимов.

«Категорически осуждаем любые проявления пропаганды тоталитарных режимов, в частности национал-социалистического, и попытки пересмотреть правду о Второй мировой войне», - говорится в заявлении.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее марш неонацистов в Киеве осудила посол Германии на Украине Анка Фельдхузен.