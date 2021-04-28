Записки киевлянки: Марш сторонников СС в Киеве — государственное мероприятие

Участник марша националистов в Киеве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

РАДИКАЛЬНЫМ НАЦИОНАЛИСТАМ РАЗРЕШЕНО ВСЁ

В Киеве состоялся марш сторонников дивизии СС «Галичина». Нет, поклонники её украинского крыла не прошли по Киеву откровенно в нацистской форме. Они сделали это в вышиванках, что как бы не запрещено. Да и социальную дистанцию соблюдали.

Местные СМИ, анонсируя марш уже сообщили, что Киев даёт «прекрасный» информационный повод для российского телевидения, причем картинка - просто загляденье. Вот только марш поклонников нацистской нечисти согласован с мэром украинской столицы Виталием Кличко, а отнюдь не с российским телевидением. Знаток истории, депутат от фракции «Слуга Народа» М.Бужанский искреннее не знает как остановить мэра и признает, что такой марш не мог быть возможен в цивилизованных странах ЕС.

Однако ничего такого уж нового и неожиданного в этом мероприятии нет: поклонники нацистов уже много лет здесь легитимны. Они под опекой властей, пользуются откровенным покровительством. Даже в социальных сетях киевляне мрачно шутят про этот марш: «Чем вы не довольны? Это по сути государственное мероприятие». Почему-то именно радикальным украинским националистам здесь разрешено абсолютно все: блокировать суды, третировать простых граждан с иной точкой зрения, издеваться над оппозиционными журналистами, громить могилы ветеранов Великой Отечественной войны, оставаясь при этом безнаказанными. И это несмотря на существующий закон о запрете героизации нацизма. Почему? Так война с Россией же!

Это за георгиевскую ленту можно схлопотать срок до 2-х лет колонии, а в лучшем случае — отделаться приличным штрафом.

Киев. Участники марша националистов в честь дня организации дивизии СС "Галичина", 28 апреля 2021 г. Фото: Анна Марченко/ТАСС

УКРАИНСКИЕ ТЕРРОРИСТЫ — ЭТО СТАРИКИ, ЖЕНЩИНЫ И ШАХТЕРЫ ДОНБАССА

К слову, в постмайданном Киеве, где есть проспект Бандеры (название проспекту вновь вернули по решению Киевского Апелляционного суда на днях, - авт.), марши СС-овцев могут стать обычным делом. И к ним привыкнут.

«Сегодня они пойдут в вышиванках, а завтра не стесняясь наденут нацистскую форму», - сетует депутат Бужанский. И не исключено, что эти перфомансы закончатся настоящими убийствами на Донбассе, где восьмой год идет война, во многом из-за несовпадения взглядов на общую для Украины историю. Несколько дней назад Зеленский назвал жителей Донбасса террористами, а с террористами, следовательно, никаких переговоров. «Сильный ход», если «террористами» называть стариков, детей и женщин, шахтеров, которым некуда деваться, кроме подвалов, во время системных обстрелов.

Депутат Верховной Рады Максим Бужанский. Фото: YouTube

Кстати, первые бандеровские марши в Киеве в начале нулевых были малочисленными. Они вызывали недоумение и даже отторжение у киевлян. Но число их участников росло с каждым годом, поэтому возмущаться тем, что по Киеву накануне Дня Победы пройдёт марш нацистских вышиванок — уже поздно. Многие, правда, здесь искренне недоумевают почему маршировать в честь дивизии СС можно даже во время самого жёсткого локдауна. Но ответ-то знают.

«СОБРАЛСЯ ВОЕВАТЬ С РОССИЕЙ?»

Впрочем, большинство граждан, озабоченных выживанием, этот марш вообще не волнует. Здесь часто исповедовался принцип : «Моя хата с краю» - за что и огребли по полной за последние семь лет.

Сосед по дому - 48 летний Паша - недавно похоронил мать. Женщина 1937 года рождения. Она не стеснялась того, что была членом КПСС, любила День Победы. Ещё этой весной, выходя из дома, часто рассказывала, как пережила девочкой оккупацию Киева.

Паша очень гордился своей строгой мамой, и они оба не любили и критиковали Майдан. Но теперь он почему-то ходит в камуфляже, шапке-бандеровке, а на куртке нашит шеврон в виде американского флага.

- Не иначе как на войну ли собрался с Россией? - поинтересовалась у полнеющего мужчины.

- Да, не. То я так… - ответил сосед, отхлебнув пива из бутылки и отвел стекленеющий взгляд синих глаз.

КАК БЫЛО, УЖЕ НЕ БУДЕТ

Самое сложное принять, что как было, уже не будет. Не будет мира между Россией и Украиной, не будет хлебосольных застолий и общих песен. Не будет так, как в одной семье, когда борщ один, а его любят все. Уже то, что мы обсуждаем гипотетическую войну нестерпимо больно, как и признать факт, что на неё попадут молодые люди, которые должны жить. Но человек не может сделать ничего со своей генетической памятью. Просто здесь эти памяти у граждан одной страны оказались совершенно разными.

СПРАВКА

Дивизия СС «Галичина» - тактическое подразделение СС нацистской Германии, состояло из украинских добровольцев. Они выполняли специализированные задачи, которое ставило немецкое командование. Руководитель украинского подразделения Фриц Фрайтаг считался очень слабым военным генералом, но при этом слыл очень жестоким и холодным человеком. В 1945 году покончил собой, после поражения Германии во Второй мировой и того, как в Европе остатки дивизии сдались в плен английским и американским военным. Непосредственно члены дивизии не были осуждены Нюрнбергским процессом. Но ответственность за преступления за ними осталась по сей день. И когда в Киеве готовились к маршу вышиванок, во Львове демонтировали памятник советским воинам, солдатам — освободителям страны от нацизма.

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