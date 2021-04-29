Посол Германии прокомментировала марш в память о дивизии СС "Галичина" в Киеве

Участники марша националистов в честь дня организации дивизии СС "Галичина" в Киеве, 28 апреля 2021 г. Фото: Анна Марченко/ТАСС

Посол Германии на Украине Анка Фельдхузен ответила на неонацистский марш в Киеве в память о дивизии СС "Галичина".

- Подразделения Ваффен CC участвовали в тяжёлых военных преступлениях и Холокосте во время Второй мировой войны. Никакие волонтёрские организации, которые сегодня борются и работают по Украине, не должны ассоциироваться с ними, - заявила дипломат в Twitter.

Как сообщал сайт KP.ru, вчера, 28 апреля, сторонники дивизии СС "Галичина" прошли по центру Киева "Маршем вышиванок". В нём приняли участие около сотни человек, пройдя от Арсенальной улицы до площади Независимости.

Напомним, дивизия СС "Галичина" была создана в 1943 году во Львове украинскими националистами.

Также на сайте рассказывали, что СС-вцы «Галичины» присягали напрямую Гитлеру.