В Роспотребнадзоре призвали не расслабляться в ситуации с коронавирусом в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется, однако еще остается напряженной. По ее словам, расслабляться по поводу коронавирусной инфекции пока рано.

«Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется, мы видим, что заболеваемость в последние месяцы постепенно снижается… Тем не менее эпидситуация еще напряженная, а значит расслабляться преждевременно», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Пшеничная отметила, что для текущего этапа эпидемического процесса в стране характерно волнообразное течение, когда снижение заражаемости может сменяться небольшим подъемом.

Как заявила специалист Роспотребнадзора, как будет далее развиваться ситуация, во многом зависит от приверженности противоэпидемическим правилам. По ее словам, сегодня очень важно продолжать соблюдать все меры предосторожности, в том числе соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты и антисептики, а также по возможности избегать многолюдных мест.