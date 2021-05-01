Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили прекращение огня на границе стран Фото: REUTERS

В субботу, 1 мая, в ходе состоявшегося телефонного разговора президенты Киргизии и Таджикистана, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон обсудили полное прекращение огня на границе стран и отвод военнослужащих на места постоянной дислокации. Об этом сообщила пресс-служба таджикского лидера.

«В ходе беседы главы государств рассмотрели ход выполнения достигнутых между сторонами договоренностей … В этом контексте особое внимание было уделено вопросам соблюдения договоренностей о полном прекращении огня и отводе военных на места их постоянной дислокации», - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в минувший четверг, 29 апреля, произошло обострение ситуации на границе двух стран на фоне конфликта между местными жителями в приграничном районе. После вооруженных стычек начались столкновения между военными. На следующий день Киргизия и Таджикистан договорились о создании совместной группы по урегулированию ситуации на границе двух республик.

Утром в субботу, 1 мая, погранслужба Киргизии заявила о передвижении Таджикистаном военной техники к киргизско-таджикской границе, назвав обстановку «относительно напряженной». Позже в ведомстве сообщили, что военнослужащие Таджикистана открыли огонь по жилым домам граждан Киргизии. В Душанбе опровергли все эти заявления.