«Сюрприз от русских»: жители Болгарии предсказали обвал доллара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономическая стабильность США может быть подорвана в случае, если Россия окончательно откажется от использования доллара. Такую тему обсудили читатели болгарского издания «Факти».

Один из читателей отметил, что если русские перестанут продавать свое сырье в долларах, то госрезерв США «ждет сюрприз».

«У всего есть конец. Даже у американской империи», - отметил другой.

Еще один читатель считает, что санкции больше ничего не стоят, и США «больше нечем поддерживать доллар».

Другой пожелал, чтобы американский лидер Джо Байден побыстрее «своими глазами увидел, как рушится США».

«Доллар поддерживает фондовая биржа, а там, как вы знаете, самое место азарту и спекуляциям - воздушный шар может лопнуть очень громко», - добавил еще один.

Накануне Банк России сообщил о резком падении доли доллара в расчетах за российский экспорт. По данным регулятора, в четвертом квартале прошлого года в американской валюте было оплачено только 48,3 процента российских экспортных товаров.